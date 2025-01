Irmã de Poatan nocauteia rival e emplaca segunda vitória no Karate Combat; veja

Aline Pereira impressionou novamente em sua segunda luta no Karate Combat. No evento de número 52 da organização, realizado na última sexta-feira (24), em Miami (EUA), a irmã de Alex 'Poatan' enfrentou Amanda Torres e a nocauteou no segundo round. Dessa forma, a brasileira segue invicta na companhia, com dois triunfos via nocaute.

É bem verdade que, dessa vez, Aline teve um pouco mais trabalho no KC. Mas, depois de um primeiro round competitivo, a atleta, maior, mais poderosa e rápida do que a adversária, mostrou maior agressividade no segundo assalto. Tanto que a lutadora aplicou uma boa sequência de socos em Torres, concluindo com um cruzado de esquerda, tradicional golpe do seu irmão.

Com a adversária no solo, Aline distribuiu uma série de socos e só parou de atacar quando o árbitro interferiu, declarando sua vitória por nocaute técnico. É bem verdade que Torres reagiu e tentou se defender, porém o profissional a considerou incapaz de seguir no combate. Vitoriosa e em ascensão, a brasileira confirmou o status de destaque do Karate Combat e passou a aguardar por grandes lutas.

Registro de Aline nos esportes de combate

Aline Pereira, de 34 anos, é irmã de Alex 'Poatan' e também é lutadora. No MMA, a brasileira venceu uma luta e perdeu duas vezes. No kickboxing, a atleta levou a melhor em dois combates e foi derrotada em outros dois. Já no Karate Combat, a profissional triunfou nos dois duelos que realizou.

