Inter de Limeira e Ponte Preta empatam e continuam sem perder no Paulistão

Inter de Limeira e Ponte Preta se encontraram neste sábado, no estádio Major Levy Sobrinho, pela quarta rodada da fase de grupos do Paulistão, e ficaram no empate por 1 a 1. Apesar de terem alcançado a terceira igualdade seguida, as duas equipes seguem invictas no Estadual. Albano abriu o placar no primeiro tempo, quando o time da casa atuou melhor, mas Everton Brito deixou tudo igual na segunda etapa, dominada pelo visitante.

Com o retrospecto de uma vitória e três empates, a Ponte Preta aparece na terceira colocação do Grupo D. O time limeirense, por sua vez, também está fora da zona de classificação do Grupo A, no terceiro posto, com três.

O primeiro tempo foi bastante estudado e de poucas oportunidades. Apesar disso, logo no primeiro lance, a Inter levou perigo em um chute de longa distância de Marlon, que obrigou o goleiro Diego Silva a se esticar inteiro para espalmar para fora. A Ponte Preta tinha dificuldades de chegar ao ataque.

Melhor em campo, a Inter de Limeira conseguiu sair em vantagem aos 34 minutos, após um erro da defesa adversária. Artur cobrou lateral errado e a bola sobrou para Rafael Silva, que ajeitou e tocou para Albano, que apareceu batendo de primeira, em um chute cruzado, sem chances para o goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o técnico Alberto Valentim fez quatro mudanças e colocou a Ponte Preta à frente. Tanto que criou diversas oportunidades nos primeiros minutos. A melhor delas veio em uma cabeçada de Emerson, que explodiu no travessão.

A Ponte Preta conseguiu balançar as redes aos 12 minutos. Elvis aproveitou o rebote de um escanteio e cruzou na área novamente. Everton Brito apareceu livre na área e cabeceou para o fundo das redes. O VAR ainda analisou um possível impedimento no início da jogada, mas que foi descartado pelas imagens.

A partir daí o jogo ficou aberto, com as duas equipes tentando buscar a vitória. Mas faltou qualidade nas finalizações.

Os dois voltam a campo na próxima quarta-feira, dia 29, para a disputa da quinta rodada da fase de grupos do Paulistão. Logo às 19h30, a Inter de Limeira vai até Bauru para visitar o Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho. Mais tarde, às 19h45, a Ponte Preta recebe o Corinthians, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA:

INTER DE LIMEIRA 1 X 1 PONTE PRETA

INTER DE LIMEIRA - André Luiz; Eduardo Porto, Roberto Rosa e Gui Mariano; Felipe Albuquerque (JP Galvão), Marlon, Iba Ly (Bernardo), Juan Tavares (Rhuan) e Albano (Pablo Diogo); Leocovick e Rafael Silva (Alex Sandro). Técnico: Felipe Conceição.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon, Emerson (Castro), Artur; Maguinho (Pacheco), Dudu (Élvis), Léo Oliveira, Pedro Vilhena (Danrlei), Serginho e Danilo Barcelos; Jean Dias (Éverton Brito). Técnico: Alberto Valentim.

GOL - Albano, aos 35 minutos do primeiro tempo. Everton Brito, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Rafael Silva e Leocovick (Inter de Limeira); Emerson e Léo Oliveira (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

RENDA - R$ 78.710.00.

PÚBLICO - 3.282 total.

LOCAL - Estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira (SP).