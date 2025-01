Gabriel Caipira lamenta vice do Corinthians na Copinha: "Perder dói"

O Corinthians acabou com o vice-campeonato da Copinha, neste sábado, depois da derrota diante do São Paulo, por 3 a 2, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Depois do jogo, o lateral direito Gabriel Caipira lamentou o resultado.

"Nesse momento, é difícil falar. Nosso grande objetivo, claro, era o título. Infelizmente, não aconteceu. Uma final tem muitos detalhes e hoje eles foram superiores. Perder dói, ainda mais da maneira que foi, com dois gols de vantagem. Foi uma grande campanha", disse Gabriel Caipira ao SporTV.

Com gols de Denner e Gui Negão, o Timão abriu 2 a 0 ainda na primeira etapa. No entanto, o São Paulo reagiu e virou o jogo, com tentos de Paulinho (duas vezes) e Andrade, para garantir o pentacampeonato da Copinha.

Assim, o Corinthians perdeu a chance de conquistar o 12º título da competição e o bicampeonato consecutivo. Esse ainda foi o oitavo vice do Timão na história da Copinha (1973, 1976, 1978, 1984, 1993, 1997, 2014, 2016 e 2025).

"Estou muito orgulhoso de todo o nosso time, ainda mais sendo uma equipe jovem, com muitos atletas que nunca tinham jogado a Copinha e creio que foi uma grande campanha. Queria agradecer ao torcedor que esteve com a gente desde a estreia. Infelizmente, não conseguimos dar esse título para eles. Vamos seguir em frente, temos um grande ano pela frente e, se Deus quiser, temos grandes para o nosso time", finalizou Gabriel Caipira.