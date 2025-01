Freiburg x Bayern de Munique: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Alemão

O Bayern de Munique viaja para enfrentar o Freiburg pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto será às 11h30 (de Brasília), no Europa-Park Stadion, em Freiburg.

O Freiburg tenta acabar com a série de derrotas na Bundesliga. Os donos da casa precisam da vitória para voltarem para a briga pelas primeiras posições. O Bayern de Munique quer manter a distância na liderança. No entanto, a equipe vem pressionada após derrota no meio de semana pela Champions.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do Nosso Futebol (TV por assinatura) e do One Football (Internet).

SITUAÇÃO NA TABELA

Freiburg - 27 pontos em 18 jogos - 8º lugar



Bayern de Munique - 45 pontos em 18 jogos - 1º lugar

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Freiburg: Atubolu; Kubler, Ginter, Lienhart e Gunter; Eggestein, Osterhage; Doan, Dinkci e Grifo; Adamu



Técnico: Julian Schuster

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Upamecano, Kim e Guerreiro; Pavlovi?, Goretzka, Sané, Musiala e Gnabry; Kane



Técnico: Vincent Kompany

ARBITRAGEM

Daniel Siebert será o árbitro do confronto.