Entenda por que o duelo com o Velo Clube cresceu em importância para o Santos

O Santos visita o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo, que será realizado no Benitão, em Rio Claro (SP), cresceu em importância para o Peixe.

O clube vem de uma amarga derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, de virada, em plena Vila Belmiro. Após o revés, os torcedores alvinegros iniciaram cânticos de protesto. "Não é mole, não, tem que honrar a camisa do Peixão", cantaram.

A equipe de Pedro Caixinha soma três partidas na temporada, com uma vitória, um empate e um revés. Além do Clássico da Saudade, o time venceu o Mirassol por 2 a 1 e ficou no 1 a 1 com a Ponte Preta, em Campinas.

Por conta dos dois tropeços seguidos, a pressão já começou a crescer. Em entrevista coletiva, o comandante do Santos destacou que este embate com o Velo Clube se tornou de suma importância para a sequência da temporada.

"Clubes grandes são e devem ser assim. Precisamos ter caráter dentro de campo e dar resposta digna. Temos que forjar esse caráter e trazer para nós uma equipe que crie orgulho. Seremos nós a puxar por eles e vamos criar essa unidade", comentou.

"Temos que procurar soluções dentro do campo e já no próximo jogo dar uma resposta. Os clubes grandes vencem essencialmente quando são postos à derrota. Independentemente das condições de recuperação, temos que ser seriamente competitivos para ganhar o próximo jogo", completou.

O embate está marcado para às 18h30 (de Brasília) deste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O Peixe está em segundo do Grupo B do Estadual, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

Nesta rodada, o Bugre recebe o Noroeste, o Massa Bruta encara o Água Santa em Diadema e a Lusa visita o Mirassol.