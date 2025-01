Em retorno do time titular, Flamengo derrota o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca

Na estreia oficial do time principal em 2025, o Flamengo dominou e venceu o Volta Redonda por 2 a 0, neste sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, pela quinta rodada do Campeonato Carioca.

Com a vitória, o Flamengo agora tem sete pontos e está na terceira colocação do Campeonato Carioca, enquanto o Volta Redonda, com nove pontos, está na segunda colocação.

Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no último jogo antes de decidir a Supercopa Rei com o Botafogo, no dia 2 de fevereiro. Já o Volta Redonda volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília), e recebe a Portuguesa no Raulino de Oliveira.

O Rubro-Negro tomou a iniciativa do jogo. Aos quatro minutos, após escanteio da esquerda, Gerson ficou com o rebote e emendou de primeira. A bola saiu à direita. Gerson chegou bem novamente aos seis minutos, mas Gabriel Bahia conseguiu bloquear.

O Flamengo quase abriu o placar aos 29 minutos. De La Cruz cobrou falta da entrada da área e acertou a trave. O Rubro-Negro conseguiu marcar aos 42 minutos. Michael deu um bolão para Plata. Ele tentou driblar o goleiro, mas Jean Drosny, com o pé direito, bloqueou. Entretanto, Michael pegou o rebote e fez 1 a 0 no Mané Garrincha.

Aos 48, após contra-ataque, Bruno Henrique finalizou, mas foi bloqueado pela zaga do Volta Redonda. Em um primeiro tempo praticamente de ataque contra defesa, o Fla dominou o rival, que não ameaçou, e foi para o intervalo em vantagem.

O Flamengo voltou com Arrascaeta, que pela primeira vez jogou com a camisa 10, no lugar de De La Cruz. O Rubro-Negro ampliou logo no primeiro minuto. Plata se aproveitou de erro do Volta Redonda na saída de bola, limpou a marcação, acertou um belo chute da entrada da área e fez um belo gol no Mané Garrincha: 2 a 0.

Aos três minutos, Michael recebeu pela esquerda e chutou na rede pelo lado de fora. No minuto seguinte, Bruno Henrique girou na área e mandou à esquerda, com perigo. Filipe Luís, aos 14 minutos, promoveu uma estreia no Flamengo. Ele colocou o atacante Juninho, contratado como reposição para Gabigol. Ayrton Lucas e Varela também entraram. Saíram Bruno Henrique, Alex Sandro e Wesley.

O Volta Redonda finalmente assustou o Flamengo. Aos 17 minutos, após cobrança de falta, Sanchez ficou com o rebote e chutou. Rossi espalmou para escanteio. Foi a primeira finalização do Voltaço no jogo.

O Flamengo criou de novo com a genialidade de Arrascaeta. De letra, ele acionou Varela pela direita, mas o lateral-direito emendou para fora, aos 39 minutos. Com domínio do início ao fim, o Flamengo venceu o Volta Redonda por 2 a 0 no Mané Garrincha.

FICHA TÉCNICA



VOLTA REDONDA 0X2 FLAMENGO

Local: Mané Garrincha, Brasília (DF)



Data: 25/01/2025, sábado



Horário: 16h30 (de Brasília)



Público: 23.872 presentes



Árbitro: Alan Trindade da Silva



Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Diego Luiz Couto Barcelos



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartão amarelo: Bruno Santos (Volta Redonda) e Léo Ortiz e Varela (Flamengo)

Gols



Flamengo: Michael, aos 42? do 1ºT, e Plata, no 1? do 2ºT

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Sanchez; Bruno Barra (Luis Cáceres), Pierre (Henrique Silva) e Robinho (Caio Vitor); Marquinhos (PK), MV (Mirandinha) e Bruno Santos Técnico: Rogério Corrêa

FLAMENGO: Rossi; Wesley (Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De La Cruz (Arrascaeta) e Gerson; Michael (Allan), Bruno Henrique (Juninho) e Plata



Técnico: Filipe Luís