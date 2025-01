Diniz faz reunião com diretoria do Cruzeiro após vaias e é mantido no cargo

Fernando Diniz foi alvo da torcida do Cruzeiro durante a maior parte do jogo contra o Betim, neste sábado. Após ser vaiado e ouvir torcedores cantarem "adeus, Diniz", o treinador fez uma reunião com a diretoria, ainda no estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Apesar das cobranças, a cúpula do clube manteve Diniz no cargo.

"Tivemos uma conversa particular, não vou entrar no teor desta conversa. A reunião teve um conteúdo, assim, de conversa sobre o time, da conversa em relação a mim. A conversa tem que existir. É uma cobrança, porque os resultados são muito ruins", admitiu Diniz, que revelou a reunião em sua entrevista coletiva pós-jogo.

A própria entrevista contou com mais de uma hora de atraso justamente por causa da conversa do treinador com parte da diretoria. A equipe celeste empatou com o Betim por 1 a 1, mas passou sufoco ao longo do confronto e correu risco de sofrer mais uma derrota.

Em cinco jogos neste ano, o Cruzeiro venceu mais um, logo na estreia no Estadual, contra o Tombense. Nesta sequência, disputou um amistoso com o arquirrival Atlético-MG, em pré-temporada nos Estados Unidos, e ficou no empate sem gols.

"Jogamos mal na quarta-feira (derrota para o Athletic por 1 a 0), jogamos o primeiro tempo mal hoje, o segundo tempo a gente jogou bem. Jogou bem, assim, agora está assim, tem que arrumar o jogo. A gente não só joga bem, a gente precisa de vitórias, a gente precisa de solução do coletivo", comentou Diniz.

Apesar de mantido no cargo, o treinador reconheceu que as cobranças tendem a aumentar nos próximos jogos, o que deve aumentar a pressão sobre o seu emprego. "Tudo tem um limite, e a gente precisa de vitórias", afirmou.