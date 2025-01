Cruzeiro x Betim: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro e Betim se enfrentam neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

A partida terá transmissão da Globo (em MG) e do Premiere (canal por assinatura). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Cruzeiro vem de derrota para o Athletic. A Raposa, no entanto, lidera o Grupo C do Mineiro com três pontos (uma vitória e uma derrota).

A partida pode marcar a estreia de Gabigol no Mineirão. A tendência é que Fernando Diniz use força máxima neste sábado (25).

Já o Betim tem 100% de aproveitamento e lidera o Grupo A. O clube está na mesma chave do Atlético-MG, que é o lanterna, com dois pontos.

Cruzeiro x Betim

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 25 de janeiro de 2025, às 16h30 (de Brasília)

Transmissão: Globo MG e Premiere