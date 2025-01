Corinthians: Taça da Copinha pode ser 'tábua de salvação' de gestão da base

A gestão das categorias de base do Corinthians está pressionada após a série de resultados ruins do sub-20 na temporada passada. Por isso, o título da Copinha 2025 é encarado como uma "tábua de salvação".

O que aconteceu

O UOL apurou que o clima na atual gestão da base é de pressão. Além dos resultados negativos em 2024 — eliminações no Paulista e no Brasileirão da categoria — a expulsão do Movimento de Clubes Formadores (MCF) criou desgaste no departamento.

Inclusive, o episódio que culminou na saída do Corinthians do MCF estremeceu a relação entre o atual diretor da base, Claudinei Alves, e o presidente Augusto Melo. Nei sempre teve influência sobre o mandatário alvinegro e trabalhava com grande autonomia em seu setor, mas isso vem mudando diante dos acontecimentos recentes.

Outro ponto que colocou mais uma "pulga atrás da orelha" da diretoria foi o caso de assédio sexual na base, revelado pelo colunista Bruno Andrade. O Corinthians desligou o dirigente não estatutário no final da tarde da última quarta-feira (22), mas o assunto ainda é motivo de preocupação.

Neste contexto, a conquista da Copinha é vista como uma forma de dar credibilidade ao trabalho do departamento. O Corinthians venceu a edição passada do torneio, mas ainda colhendo frutos da gestão anterior. Ou seja, conquistar a taça neste ano seria coroar o trabalho de reformulação da base, 100% promovido por Nei.

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste sábado (25), às 10h (de Brasília), no Pacaembu. O Corinthians é o maior campeão da Copinha, com 11 títulos.