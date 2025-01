Centroavante Juninho diz estar "realizado" com estreia pelo Flamengo

Recém-chegado, o centroavante Juninho já estreou com a camisa do Flamengo. Neste sábado, ele entrou na segunda etapa da vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, no Estádio Mané Garrincha, pelo Campeonato Carioca.

"Estou muito feliz e realizado. Lógico que é toda uma emoção de estrear, ainda mais com a camisa do Flamengo. Acho que foram apenas quatro treinos. Estou me entrosando aos poucos com os meus companheiros, mas é aquela coisa: só jogador de qualidade no meu time. Então, neste momento, o que eu posso dizer é: realizado e um sonho", afirmou Juninho ao Premiere.

O estreante do dia! Pra cima, Juninho! ????#CRF ? Gilvan de Souza / CRF pic.twitter.com/CW8qzX3fNt ? Flamengo (@Flamengo) January 25, 2025

O jogador entrou aos 14 minutos da etapa final, passou a ser a referência do ataque do Flamengo e apareceu em dois lances. No primeiro, em disputa pelo alto, a bola saiu à direita, com perigo. Juninho poderia ter estreado com gol, mas falhou após cruzamento da esquerda e perdeu grande chance.

O Flamengo contratou o atacante de 28 anos do Qarabag, do Azerbaijão. Ele é a reposição para Gabigol, que deixou o clube no fim de 2024 e acertou com o Cruzeiro.

Com a vitória sobre o Volta Redonda, o Flamengo soma sete pontos e está na terceira colocação do Carioca. Na próxima rodada, o time rubro-negro enfrenta o Sampaio Corrêa-RJ, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.