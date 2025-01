Caixinha faz mudanças no Santos e deixa Tiquinho no banco contra o Velo Clube; veja escalações

O Santos está escalado para enfrentar o Velo Clube, neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A grande novidade é a presença do Tiquinho Soares no banco de reservas.

Anunciado na última sexta-feira, o jogador de 34 anos foi relacionado para o seu primeiro jogo. O titular segue sendo Luca Meirelles.

Repleto de desfalques, o técnico Pedro Caixinha realizou mudanças na escalação. Na zaga, Luisão realiza a sua estreia. Outras alteraçãoes são as entradas de JP Chermont, Rincón, Patrick, Miguelito e Gabriel Bontempo.

Assim, o Santos terá: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Luisão e Souza; Tomás Rincón, João Schmidt e Patrick; Miguelito, Luca Meirelles e Gabriel Bontempo.

Caixinha não pode contar com Thaciano. O meia apresentou um processo inflamatório leve na coxa esquerda. Soteldo e Lucas Braga são outros que estão fora. O meia-atacante foi poupado devido a recente entorse no tornozelo esquerdo. Já o atacante está com dores na lombar.

Willian Bigode e Aderlan são outros desfalques. O atacante está em início de transição com a fisioterapia após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa direita. O lateral direito, por sua vez, segue se recuperando de cirurgia no joelho.

O lateral direito Hayner e o atacante Wendel foram cortados por opção da comissão técnica.

Já o Velo Clube, dirigido por Guilherme Alves, terá: Dalton; Rafael Ribeiro, Gabriel Mancha, Marcelo; Léo Campos, Léo Baiano, Felipinho e Pedro Favela; Jefferson Nem e Daniel Amorim.

O Santos tenta se recuperar após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o time aparece em segundo do Grupo B, com quatro pontos.

Do outro lado, o Velo Clube tenta desencantar no Paulistão. O time segue com zero ponto, na lanterna do Grupo D.