Bayern de Munique bate o Freiburg e abre vantagem na liderança do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique visitou o Freiburg, neste sábado, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão. No Europa-Park Stadion, o time visitante venceu por 2 a 1, com gols de Harry Kane e Kim Min-Jae. Enquanto Mathhias Ginter descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o Bayern de Munique segue na liderança do Campeonato Alemão, com 48 pontos somados, e abre cinco de vantagem sobre o vice-líder Bayer Leverkusen, que empatou na rodada. Por outro lado, o Freiburg cai para a 9ª posição, com 27 pontos.

O Bayern de Munique volta a campo nesta quarta-feira, às 17 horas (de Brasília), quando recebe o Slovan Bratislava, da Eslováquia, pela oitava rodada da Liga dos Campeões, na Allianz Arena. O Freiburg visita o Bochum no próximo sábado, às 11h30, pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, no Vonovia Ruhrstadion.

O Bayern de Munique abriu o placar aos 14 minutos de jogo. Harry Kane recebeu de Eric Dier, fez um belo giro sobre a marcação e bateu forte para balançar as redes.

Já no segundo tempo, após cobrança de escanteio de Joshua Kimmich, o zagueiro Kim Min-Jae subiu mais alto que a marcação e marcou o segundo gol do Bayern de Munique, aos nove minutos. O Freiburg descontou da mesma maneira. Ritsu Doan bateu escanteio e Matthias Ginter apareceu sozinho para cabecear e diminuir, aos 23.

Confira outros resultados do Campeonato Alemão neste sábado

Mainz 05 2 x 0 Stuttgart

Augsburg 2 x 1 Heidenheim

Borussia Dortmund 2 x 2 Werder Bremen

Leipzig 2 x 2 Bayer Leverkusen