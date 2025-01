Autor do gol sobre o Guarani, Luciano se isola no top 10 de maiores artilheiros do São Paulo no Morumbis

O São Paulo bateu o Guarani, nesta quinta-feira, por 1 a 0, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis. Autor do gol da vitória, Luciano se isolou no top 10 de maiores artilheiros do Tricolor no Estádio.

Em 127 jogos no Morumbis com a camisa do São Paulo, Luciano marcou 50 gols. Além disso, o atacante soma 73 vitórias, 34 empates e 20 derrotas. Com o tento marcado sobre o Guarani, o jogador ultrapassou Dodô, que marcou 49 gols na casa do Tricolor, e se isolou na 10ª posição no ranking de artilheiros do Estádio.

Luciano ainda pode subir mais posições no ranking ao longo do ano. O atacante está próximo de alcançar as marcas de Toninho Guerreiro (52 gols) e Renato (55 gols).

O maior artilheiro do São Paulo no Morumbis é Serginho Chulapa, com 135 gols marcados em 188 jogos. Luís Fabiano (125), França (91), Muller (91), Rogério Ceni (73), Raí (72) e Careca (69) completam o top 10 no ranking de maiores goleadores do Tricolor no Estádio.

Com a vitória sobre o Guarani, o São Paulo foi aos quatro pontos conquistados e ocupa a 2ª posição do grupo C, atrás apenas do Noroeste, que empatou com o Botafogo-SP nesta sexta-feira e foi aos cinco pontos. No entanto, o Tricolor tem um jogo a menos em relação aos adversários.

O São Paulo volta a campo neste domingo, às 18h30 (de Brasília), quando recebe o Corinthians, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, no Morumbis.