Após 4ª tentativa, Santos fica perto de contratar Zé Rafael, do Palmeiras

Do UOL, em São Paulo e Santos

O Santos está perto de contratar Zé Rafael, do Palmeiras, por empréstimo.

O que aconteceu

O Santos convenceu Zé Rafael após quatro tentativas. Faltam detalhes com o Palmeiras.

Zé deve reforçar o Peixe por empréstimo até o fim do ano. Ele chegaria com status de titular.

O meio-campista tinha a ideia de tentar recuperar o espaço no Verdão, mas sente que está fora dos planos do técnico Abel Ferreira e concordou em sair.

A provável chegada de Neymar e a contratação do volante Emiliano Martínez no Palmeiras foram dois dos motivos para Zé Rafael aceitar jogar no Santos em 2025.

O Peixe espera concluir esse acordo nos próximos dias. Zé Rafael sempre foi uma prioridade do técnico Pedro Caixinha.