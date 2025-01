Água Santa x RB Bragantino: veja as prováveis escalações e onde assistir 

Neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, o RB Bragantino visita o Água Santa no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema, às 16h (de Brasília).

O Bragantino é o terceiro colocado do grupo B, com três pontos. O Água Santa ainda não venceu na competição e ocupa a última colocação do grupo C sem pontuar.

Vamos em busca da próxima vitória! ??#RedBullBragantino pic.twitter.com/hWS4SNwlVg ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 23, 2025

ONDE ASSISTIR:



A partida será transmitida pelo Zapping Sports, UOL Play e Nosso Futebol+.

ÚLTIMOS JOGOS:

RB Bragantino: três vitórias e duas derrotas - 3º lugar do Grupo B, com 3 pontos



Água Santa: cinco derrotas - 4º lugar do Grupo C, sem nenhum ponto.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB Bragantino



Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Eduardo, Juninho Capixaba; Jadsom, Lucas Evangelista, Jhon Jhon; Henry Mosquera, Eduardo Sasha e Thiago Borbas



Técnico: Fernando Seabra.

Água Santa



Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches e Guilherme Lazaroni; Wesley, Netinho; Luan Dias, Robinho, Marco Antônio e Willen Mota.



Técnico: Marcelo Cabo.



ARBITRAGEM



Guilherme Nunes de Santana será o árbitro principal com Anderson José de Moraes Coelho e Giovanni Crescêncio de auxiliares. Marcio Henrique de Gois comandará o VAR.