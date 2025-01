Zubeldía revela planos para Ryan Francisco e destaques do São Paulo na Copinha

Luis Zubeldía comentou sobre os planos da comissão técnica do São Paulo não só para Ryan Francisco, destaque da equipe sub-20 na Copinha, com dez gols em oito partidas, mas também para seus companheiros que o ajudaram a chegar na grande final do torneio, marcada para esse sábado, contra o Corinthians, às 10h (de Brasília), no Pacaembu.

Na reta final do ano passado, Luis Zubeldía manifestou o desejo de contar com uma terceira opção para a função de centroavante no elenco, já que o garoto Juan foi vendido para o Southampton, da Inglaterra, restando apenas Calleri e André Silva. A diretoria acabou não atendendo ao pedido do treinador do São Paulo, e a solução para preencher essa lacuna pode estar na base.

"Está planejada essa situação. Depois da folga que eles terão, de uma semana ou algo assim, é provável que[Ryan] já comece a trabalhar com o plantel profissional, porque necessitamos de uma terceira opção. Ele é candidato para poder começar a trabalhar conosco", afirmou Zubeldía.

Mas, não é apenas Ryan Francisco que tem se destacado ao longo da Copinha. Nomes como o meia-atacante Lucas Ferreira e o meio-campista Matheus Alves têm caído nas graças da torcida são-paulina, que deseja vê-los no profissional em breve.

"Tenho visto todos os jogadores. Com calma iremos definindo quem pode ser incorporado. Todo o staff está fazendo um grande trabalho, os jogadores também. Estão representando muito bem o São Paulo. Com calma iremos tomar decisões. Mas, no caso do Ryan, depois da folga é provável que ele comece a trabalhar conosco", concluiu Zubeldía.

Ryan Francisco, aparentemente, é o único jogador do sub-20 "garantido" no profissional após a Copinha. As oportunidades, entretanto, deverão ser dadas a mais atletas. Na estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, na última segunda-feira, o volante Hugo começou como titular, além do atacante tricolor. Matheus Alves (meia), Lucas Ferreira (meia-atacante) e Negrucci (volante) também foram acionados no decorrer do jogo.

Vale lembrar que Ryan Francisco está fora da final da Copinha contra o Corinthians, neste sábado, às 10h (de Brasília), no Pacaembu. O atacante terá de cumprir suspensão justamente no último jogo do torneio por acúmulo de cartões amarelos.