Volante do Corinthians minimiza final da Copinha com torcida rival: "O jogo se decide nas quatro linhas"

Luiz Gustavo Bahia, volante titular do Corinthians sub-20, minimizou o fato da Copinha ser decidida com torcida única no domingo. Por ter melhor campanha, o São Paulo será o mandante do duelo e, portanto, apenas são-paulinos terão acesso ao Mercado Livre Arena Pacaembu, como recomenda o Ministério Público.

"A torcida às vezes influencia e às vezes não. Acho que nosso time está bem concentrado e creio que vamos fazer uma ótima partida, independente disso. O jogo se decide nas quatro linhas", comentou Bahia em entrevista coletiva.

Até pelo fato da final contar apenas com são-paulinos, o Corinthians abriu o último treino da equipe sub-20 antes da decisão, na Fazendinha. Bahia destacou o apoio da Fiel Torcida durante a atividade.

"O apoio da Fiel sempre é importante, em todas as competições. Foi importante o apoio deles no treino e tenho certeza que, na final, eles vão nos apoiar de casa", disse.

Bahia, que disputa sua segunda Copinha na carreira, é um dos protagonistas do Timãozinho. Nessa edição, o volante é o artilheiro da equipe, com quatro gols em oito jogos (todos como titular).

Questionado sobre seu bom momento, o garoto valorizou a ajuda dos companheiros e da comissão técnica.

"Um ano atrás estava no banco de reservas na final da Copinha e serviu muito como aprendizado. Exaltar o trabalho da equipe, da comissão, sem eles meus números não seriam possíveis. Eles me ajudam muito no dia a dia", finalizou.

São Paulo e Corinthians se enfrentam às 10 horas (de Brasília), neste domingo, pela final da Copinha. Em caso de empate normal no Pacaembu, o clássico será decidido nas penalidades máximas.