Veterano revela que UFC vetou sua participação em liga de tapa na cara

Em dezembro, em Las Vegas (EUA), Anthony Smith perdeu a segunda luta seguida no UFC e, em má fase, cogitou dar adeus ao MMA. Mas o americano é tão apaixonado pelos esportes de combate que, mesmo reconhecendo a proximidade da aposentadoria, surpreendeu ao expressar o desejo de se aventurar em uma modalidade diferente. Contudo, o veterano foi frustrado pela companhia de imediato.

Smith revelou que pediu permissão ao UFC para competir no 'Power Slap', liga de 'tapa na cara' presidida por Dana White, e se mostrou animado. No entanto, o americano informou que a alta cúpula do UFC reprovou sua iniciativa por razões desconhecidas. Vale pontuar que parte da comunidade dos esportes de combate constantemente expressa preocupação com a segurança dos competidores da modalidade, pois estes recebem diversos e poderosos golpes e podem ser prejudicados pelo impacto.

Inclusive, uma parcela dos fãs e lutadores mais critica o novo esporte do que propriamente o apoia. Mas Smith, com 59 lutas de MMA na bagagem e acumulando danos na reta final de carreira, já admitiu gostar da modalidade. Portanto, o UFC, ciente do histórico do atleta, pode ter tomado a decisão de vetar sua participação no Power Slap com o intuito de protegê-lo, pensando na saúde e no futuro do mesmo.

"Eu tentei, mas eles me disseram não. Perguntei para o Hunter (Campbell) e ele me disse não. Ele nem levaria isso para o Dana. Não sei. Ele disse não", declarou o lutador ao participar do programa 'The Ariel Helwani Show'.

Registro de Smith no MMA

Anthony Smith, de 36 anos, é um veterano do MMA e ex-desafiante ao cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC. O americano iniciou sua trajetória no esporte em 2008, venceu 38 lutas, sendo 34 pela via rápida (19 por nocaute e 15 por finalização), e perdeu 21 vezes. Na companhia, 'Lionheart' se encontra no 14º lugar no ranking da divisão. Seus principais triunfos foram sobre Alexander Gustafsson, Maurício 'Shogun', Rashad Evans, Ryan Spann (duas vezes), Vitor Petrino e Volkan Oezdemir.