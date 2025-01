Velo Clube x Santos: informações e prováveis escalações do jogo do Paulistão

O Santos visita o Velo Clube neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Peixe tenta se recuperar após a derrota de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira, em plena Vila Belmiro. Com o resultado, o time aparece em segundo do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, que também tem quatro. Red Bull Bragantino, com três, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O técnico Pedro Caixinha não poderá contar com Thaciano. O meia apresentou um processo inflamatório leve na coxa esquerda. Soteldo e Lucas Braga são outros que estão fora. O meia-atacante foi poupado devido a recente entorse no tornozelo esquerdo. Já o atacante está com dores na lombar.

Em compensação, Tiquinho Soares é novidade. O atacante, anunciado nesta tarde, viajou com o elenco. Com o reforço, quem perdeu espaço foi Wendel, que nem sequer foi relacionado.

Assim, o comandante fará mudanças na escalação em relação ao clássico. Na lateral direita, por exemplo, JP Chermont assumirá a vaga de Leo Godoy, titular nos últimos dois embates. No meio, a tendência é que Tomás Rincón volte aos 11 iniciais.

Além de Thaciano, Willian Bigode e Aderlan são outros desfalques. O atacante está em início de transição com a fisioterapia após sofrer uma lesão na parte posterior da coxa direita. O lateral direito, por sua vez, segue se recuperando de cirurgia no joelho.

Do outro lado, o Velo Clube tenta desencantar no Paulistão. O time segue com zero ponto, na lanterna do Grupo D, que conta com Palmeiras (sete pontos), São Bernardo (seis) e Ponte Preta (cinco).

FICHA TÉCNICA



VELO CLUBE X SANTOS

Local: Estádio Benitão, em Rio Claro (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Edina Alves Batista



Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira e Diego Morelli de Oliveira



VAR: Jose Claudio Rocha Filho

VELO CLUBE: Dalton; Rafael Ribeiro, Itambé, Marcelo; Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Léo Baiano, Felipinho e Rennan Siqueira; Sillas e Daniel Amorim.



Técnico: Guilherme Alves

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, Luan Peres, Zé Ivaldo e Escobar; Tomás Rincón, João Schmidt (Hyan) e Diego Pituca; Miguelito, Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme.



Técnico: Pedro Caixinha