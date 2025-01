Velo Clube x Santos: confira onde assistir ao duelo pelo Campeonato Paulista

Neste sábado, em confronto válido pela quarta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Santos visita o Velo Clube, no estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, às 18h30 (de Brasília).

Onde assistir: Nosso Futebol+, Uol Play e Zapping (todos serviços pay-per-view) transmitirão a partida.

Após ser superado pelo Palmeiras no Clássico da Saudade, em compromisso ocorrido na última quarta-feira, na Vila Belmiro, o Santos busca voltar a vencer no Campeonato Paulista e assumir a liderança do Grupo B.

Depois de ganhar do Mirassol na estreia pela competição, o grupo comandado por Pedro Caixinha registrou um empate e uma derrota, com quatro pontos, na segunda posição, atrás do Guarani, que também soma quatro, mas se encontra à frente do Alvinegro Praiano por critérios de desempate.

De outro lado, o Velo Clube é um dos dois clubes que ainda não somaram pontos no Paulistão. Com três derrotas em três partidas disputadas (Noroeste, Corinthians e Red Bull Bragantino), o time do interior paulista se encontra na quarta e última colocação da Chave D.