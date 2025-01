Vegetti exalta vitória do Vasco e fala sobre atuação individual: "Tive um jogo ruim"

Vegetti mostrou o conhecido faro de gol e fechou o placar da vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Madureira, nesta quinta-feira, na Arena da Amazônia, em Manaus, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Pela 1ª vez com o time principal no ano e na estreia do técnico Fábio Carille, o Gigante da Colina conquistou a primeira vitória no torneio.

"Uma vitória muito importante para nós. Primeiro jogo oficial no ano. Difícil, depois das férias, de começar o trabalho com um novo treinador, um lugar muito quente, parece que saiu da sauna. Vimos uma equipe compacta, com posse de bola, mas sempre tem de melhorar. Tem muito a melhorar. Respeitamos o rival, mas falei que tem de respeitar a camisa primeiramente. A nossa camisa é muito grande. A gente tem de competir em todos os estádios, tem de ganhar e não tem de levar pancada. A base do ano passado foi mantida, isso é muito bom, porque nos conhecemos, além dos jogadores que chegaram. Acho que vamos ter um ano muito bom. Acreditamos no trabalho do professor, no trabalho que a diretoria está fazendo. Temos de ir devagar e com uma vitória é muito importante", afirmou.

Nos acréscimos do segundo tempo, aos 50 minutos, Vegetti completou cruzamento de Puma Rodríguez e fechou o placar. O gol dá confiança. Entretanto, ele não ficou muito satisfeito com a atuação que teve.

"Sempre é bom marcar para um centroavante, mas acho que tive um jogo ruim, não tive muita participação, mas faz parte, primeiro jogo da temporada. Fazer gol dá confiança, mas acho que tenho de melhorar muito, porque vai ser um ano longo e muito difícil e temos de nos preparar para conseguirmos coisas importantes com essa camisa", concluiu.

Com a primeira vitória no Carioca, o Vasco agora tem seis pontos e está na quinta colocação. Na próxima rodada, o Gigante da Colina enfrenta a Portuguesa, neste domingo, às 21h (de Brasília), em São Januário.