Vegetti desabafa após rumores de saída do Vasco: 'Mereço respeito'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Vegetti desabafou após a vitória do Vasco sobre o Madureira, na última quinta-feira (23), em Manaus, pelo Campeonato Carioca.

Falaram muitas coisas sobre mim nas férias, fim de campeonato, que eu não voltaria para a pré-temporada, que eu peço um salário que é mentira... Sigo trabalhando tranquilo, acho que eu mereço um pouco de respeito porque sempre respeitei e honrei essa camisa Vegetti, à VascoTV

O que aconteceu

Vegetti falou sobre rumores durante as férias e início da pré-temporada. O jogador classificou como "mentira" algumas coisas que foram publicadas nas últimas semanas.

O argentino tem vínculo com o Cruz-Maltino até o fim da temporada. Clube e jogador negociam uma renovação.

"Estou muito feliz por pertencer a esse clube, muita honra de vestir essa camisa. Falaram muitas coisas sobre mim (...). É mentira", disse.

Vou continuar fazendo [meu trabalho] até o último momento que vesti-la. Mas não gostei de tudo que se falou, sei que alguns torcedores acreditaram em toda essa mentira, mas eu fico aqui. Vou ficar aqui até que me mandem embora Vegetti, à VascoTV

Vegetti foi o autor do segundo gol na vitória do Vasco por 2 a 0 sobre o Madureira. O jogo marcou a estreia do técnico Fábio Carille e a utilização do time titular pela primeira vez na temporada.

"Sempre importante começar ganhando. Estamos com novo treinador, mas foi importante manter a base com os jogadores que se somaram. Acho que vimos um pouco do que quer o professor Fábio, posse de bola, uma equipe compacta, ser melhor na parte defensiva. Na frente, a gente sabe que faz a diferença. Tem de melhorar muito ainda, erramos muito passe bobo, mas é um bom começo. Tínhamos de ganhar para melhorar na tabela do Carioca, e é sempre melhor com um triunfo", analisou.