Tiago Volpi se despede do Toluca e põe o Grêmio no 'radar' como destino: 'É uma possibilidade'

O goleiro Tiago Volpi concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira para se despedir do Toluca, do México, seu atual clube. Na conversa com os jornalistas, ele externou os motivos de deixar o time mexicano em sua volta ao Brasil e colocou o Grêmio no radar de um possível destino: "É uma possibilidade".

A opção pelo retorno ao Brasil tem origem em um motivo pessoal. Com a morte da sogra a família decidiu pela volta. O goleiro ainda tinha um vinculo de seis meses com o Toluca, mas conseguiu definir a rescisão do contrato.

"No fim do ano passado tivemos uma perda familiar e desde então as coisas não andavam tão bem. Minha esposa perdeu a mãe e o pai ficou sozinho no Brasil. Sei que a notícia pega de surpresa muitas pessoas do clube que não estavam a par da minha vida pessoal", comentou.

Em seu retorno ao Brasil, o Grêmio surge como principal time interessado na contratação do atleta. Ele até admitiu que aconteceram algumas conversas, mas evitou dar o acordo como definido entre as partes neste momento.

"Tem coisas que não posso dizer. Mas não vou afirmar que não tem nada. Era uma das possibilidades que se abria. Por isso existem esses rumores sobre essa situação. Muitos acham que estou voltando ao meu país por questão financeiras. Na verdade, eu estou é abrindo mão de muitas coisas", declarou o goleiro de 34 anos que deve desembarcar em Porto Alegre neste fim de semana.