Técnicos de São Paulo e Corinthians projetam final da Copinha: 'Privilégio'

Os técnicos Allan Barcelos, do São Paulo, e Orlando Ribeiro, do Corinthians, enalteceram a oportunidade de disputar um clássico na final da Copinha de 2025 e na reinauguração do Pacaembu. Os comandantes concederam entrevista coletiva ao lado dos capitães dos times nesta sexta-feira (24).

É um privilégio por todo o cenário que vem acontecendo: um clássico, num palco histórico e numa competição dessa magnitude. Então, o privilégio, confesso que não só para eles, mas pra nós também enquanto funcionários. Precisa entender o que nos fez chegar até aqui e uma dessas principais virtudes foi a concentração, o foco, aquilo que a gente tem como objetivo principal onde a gente quer chegar. E obviamente são fatores que nos aproximaram dessa conquista. A gente vai precisar muito dessa atenção, dessa concentração para que os atletas possam buscar o protagonismo, a performance. O jogo é deles, eles são os protagonistas disse Allan Barcelos.

Tem que ser com naturalidade. Eles trabalharam pra isso, eles queriam isso, e é o que eu costumo dizer pra eles: eles são os responsáveis por isso. Então eles têm que se acostumar, eles estão no Corinthians, que é um time grande, assim como São Paulo também, então pra eles tem que ser natural (jogar uma final), eles não podem sentir nenhum tipo de dificuldade disse Orlando Ribeiro.

A partida terá torcida única por ser um clássico e, com a melhor campanha, será o torcedor do São Paulo que terá a oportunidade de acompanhar o duelo das arquibancadas.

O apoio da Fiel sempre é importante em todas as competições, tanto para os atletas de base, eu acho que foi muito importante o apoio deles e tenho certeza que nessa final eles vão estar nos apoiando de casa. disse o volante Bahia, capitão do time.

O Corinthians realizou um treino aberto nesta sexta e aposta na energia passada pelo torcedor para suprir a ausência durante o jogo. Para o treinador, o cenário também faz parte da formação de base.

Foi importante os meninos participarem hoje lá do treino aberto junto com o torcedor. Eu acredito que eles absorveram a energia deles pra poder amanhã transformar em dedicação, em vontade, em intensidade, pra poder agradecer o torcedor. O torcedor foi um fator importante para a chegada na final. E agora eles precisam fazer um jogo com o torcida ao contrário. Então, faz parte da formação, faz parte eles participarem de jogos assim. Na base, eles precisam passar por isso também, vai fazer parte da formação deles. afirmou Ribeiro.

O Tricolor tem a vantagem do torcedor mas terá uma importante ausência: o artilheiro Ryan Francisco está suspenso do jogo. O técnico Allan Barcelos aposta na força do conjunto para suprir o desfalque.