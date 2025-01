Santos discute renovação do contrato de Soteldo após procura do Atlético-MG

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos negocia a renovação do contrato de Yeferson Soteldo, que é alvo do Atlético-MG.

O que aconteceu

O Santos conversa há alguns dias sobre um novo contrato para Soteldo. O atual acaba em junho de 2027.

O Peixe aceita dar um aumento salarial para o meia-atacante de 27 anos, que foi reintegrado após o empréstimo ao Grêmio em 2024.

A ideia da diretoria santista é valorizar o jogador após a procura do Atlético-MG. No Galo, ele ganharia consideravelmente mais por mês.

Para renovar, o Santos quer sentir se Soteldo está disposto a se dedicar integralmente ao clube. O atleta ficou mexido com a procura do Atlético de Cuca, com quem foi vice-campeão da Libertadores.

Soteldo está animado com a provável chegada de Neymar, mas seus representantes têm dúvidas sobre o projeto do Santos. A renovação passa por essa via de mão dupla: o Peixe sentir que o venezuelano está disposto após atos de indisciplina e o venezuelano entender que vale a pena continuar.

O Atlético-MG monitora essa situação e se animou com a ausência de Soteldo contra o Velo Clube, no jogo deste sábado (25), pela quarta rodada do Paulistão.

O Santos, porém, afirma que Soteldo foi apenas preservado por causa da torção no tornozelo sofrida na estreia diante do Mirassol e que o tirou de campo contra a Ponte Preta.

