Sinner confirma favoritismo sobre Shelton e vai à final no Australian Open

O campeão do Australian Open estará de volta à Rod Laver Arena no domingo para defender seu título. O número 1 do mundo, Jannik Sinner, confirmou seu favoritismo nesta sexta-feira, na semifinal contra o americano Ben Shelton (#20 do mundo), ao vencer um primeiro set complicado e, depois, descomplicar o jogo mesmo com cãibras na reta final. No fim, o placar mostrou 7/6(2), 6/2 e 6/2 para o italiano.

Na decisão, Sinner vai enfrentar o alemão Alexander Zverev, que também estará disputando sua terceira final de slam. Sascha conquistou sua vaga na final ao superar Novak Djokovic, que abandonou a semifinal após perder o primeiro set por causa de uma ruptura muscular na coxa esquerda. No histórico de confrontos diretos, Zverev leva vantagem sobre Sinner, com quatro vitórias em seis jogos.

O momento de Sinner, contudo, é especial. O italiano vem de 20 vitórias consecutivas, sem perder desde a final do ATP 500 de Pequim, em outubro do ano passado, quando foi superado por Carlos Alcaraz. Desde então, Jannik foi campeão do ATP Finals, da Copa Davis e, agora, briga por mais um título do Australian Open.

O italiano, aliás, não perde um jogo de Grand Slam em quadras duras desde as oitavas de final do US Open de 2023, quando foi superado pelo próprio Zverev. De lá para cá, foi campeão do Australian Open e do US Open de 2024 e soma 20 vitórias seguidas em slams no piso sintético.

Os momentos-chave

Sinner não começou tão bem a partida, e Shelton teve a vantagem de uma quebra em duas oportunidades diferentes. O americano até sacou para fechar o set, mas foi quebrado. No tie-break, o italiano foi implacável. Venceu os cinco primeiros pontos e fez 7/6(2).

Com o momento todo a seu favor, Sinner aproveitou e disparou na frente também no segundo set, vencendo os quatro primeiros games. Shelton não teve nem chance para esboçar uma reação, e o número 1 fez 6/2.

O terceiro set teve emoção porque Sinner precisou salvar break points no segundo e no quarto games. No quinto, começou a ter cãibras. Ainda assim, quebrou Shelton nesse mesmo quinto game, recebeu atendimento médico no intervalo e abriu 4/2 na sequência. Com uma dupla falta do americano, o número 1 fez 5/2, ampliando a vantagem e, depois disso, não havia mais chance para Shelton.