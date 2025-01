São Paulo x Corinthians: veja informações e onde assistir à final da Copinha

São Paulo e Corinthians decidem a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, neste sábado, às 10 horas (de Brasília), no Mercado Livre Arena Pacaembu.

Como o Tricolor Paulista teve a melhor campanha no torneio, apenas são-paulinos estarão presentes na partida. Em São Paulo, por determinação do Ministério Público, os clássicos são disputados somente com a torcida mandante.

O São Paulo comandado por Allan Barcellos venceu sete partidas no torneio e empatou uma, com 21 gols marcados e três sofridos. Para chegar à decisão, os meninos de Cotia passaram do Criciúma com um triunfo por 2 a 1, de virada.

Para o duelo deste sábado, o São Paulo não terá Ryan Francisco, seu melhor jogador na competição, com 10 gols marcados em oito jogos. O atacante está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

O Tricolor vai em busca do quinto título de Copa SP. Conhecido pela formação de atletas, o clube venceu o torneio em 1993, 2000, 2010 e, pela última vez, em 2019.

Onde assistir: a final da Copinha terá transmissão da TV Globo (rede aberta), SporTV (rede fechada) e Cazé TV (Youtube).

ALÔ, TORCIDA TRICOLOR!

Os ingressos para a final da Copinha Sicredi 2025 já estão à venda! Arrasta pro lado e saiba como comprar o seu!#CopinhaSicredi pic.twitter.com/Bh2OK0woP7 ? Copinha (@Copinha) January 24, 2025

Já o Corinthians de Orlando Ribeiro chega para a final com seis vitórias, um empate e uma derrota, tendo anotado 13 gols e sofrido três. Nas semis, o Timãozinho bateu o Grêmio por 1 a 0, na Arena Barueri.

Para o Majestoso, o Corinthians não terá o ponta Luiz Fernando, expulso diante do Tricolor Gaúcho. Por outro lado, o lateral direito Gabriel Caipira retorna ao time depois de cumprir suspensão na semifinal.

Atual campeão, o Timão é o maior vencedor da história da Copinha, com 11 taças. A equipe levantou o troféu em 1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015, 2017 e 2024.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X CORINTHIANS

Local: Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo (SP)



Data: 25 de janeiro de 2025, domingo



Horário: 10h (de Brasília)



Árbitro: Marianna Nanni Batalha



Assistentes: Raphael de Albuquerque Lima e Denis Matheus Afonso Ferreira



VAR: Marcio Henrique de Gois

SÃO PAULO: João Pedro; Maik, Lucas Loss, Andrade e Guilherme Reis; Negrucci, Hugo e Matheus Alves; Ferreira, Lucca e Paulinho



Técnico: Allan Barcellos

CORINTHIANS: Kauê; Caipira, Fernando Vera, Caio Garcez e Denner; Pedro Thomas, Bahia e Victor Dourado; Dieguinho, Nicollas e Gui Negão



Técnico: Orlando Ribeiro