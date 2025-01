São Paulo se reapresenta e começa preparação para o clássico contra o Corinthians pelo Paulistão

O São Paulo se reapresentou, nesta sexta-feira, e iniciou a preparação para o clássico contra o Corinthians, pelo Campeonato Paulista, no CT da Barra Funda. O Majestoso acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Estadual, no Morumbis.

Os titulares na vitória sobre o Guarani, nesta quinta-feira, por 1 a 0, realizaram um trabalho regenerativo na academia e no gramado, enquanto o restante do elenco treinou normalmente.

No campo, sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o treino começou com um exercício técnico em espaço reduzido, priorizando a posse de bola. Na sequência, para complementar a atividade, o treinador argentino orientou uma atividade de enfrentamento entre duas equipes.

Antes do Majestoso, o São Paulo ainda terá mais uma sessão de treino no CT da Barra Funda neste sábado.

Para o primeiro clássico da temporada, o único desfalque do São Paulo é o volante Luiz Gustavo, que segue se recuperando de uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo, sofrida no amistoso contra o Cruzeiro, no último dia 15, nos EUA.

Com quatro pontos conquistados em dois jogos, o São Paulo ocupa a vice-liderança do grupo C, um tento atrás do Noroeste. Por outro lado, o Corinthians, com 100% de aproveitamento na competição, é o líder do grupo A, com nove pontos somados.