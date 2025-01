São Paulo: Entre letras e tapas, estreia de Oscar encanta até adversários

A estreia oficial de Oscar com a camisa do São Paulo não encantou somente os torcedores do Tricolor, mas também os adversários na vitória por 1 a 0 sobre o Guarani.

Em dado momento, o goleiro Gabriel Mesquita foi flagrado dizendo: "Oscar tá fod*, só tapa". Depois, o próprio jogador revelou que adversários deram as boas-vindas e elogiaram sua atuação.

Fico feliz com o reconhecimento. Alguns jogadores me deram as boas-vindas e falaram que eu estou muito bem. Mas não estou no meu melhor ainda, vou melhorar muito. Fico feliz de ter ajudado no primeiro tempo, depois lógico que a perna cansou.

A partida marcou a primeira vez do novo quarteto de ataque Tricolor: Oscar, Lucas, Luciano e Calleri. Eles ainda não tinham atuado juntos nos amistosos de pré-temporada.

A atuação do quarteto empolgou, sobretudo o jogo de Oscar e seu entrosamento com Lucas, que rendeu um passe magistral de letra do camisa 8 para o número 7.

O Lucas tava preparado já. Dei outro de letra para o Enzo também. Os jogadores vão conhecendo, estamos há pouco tempo juntos. O que mais conheço é o Lucas, até por isso ele já estava esperando a bola. Não sou um jogador muito físico, então às vezes dou um toque só na bola. Espero me entrosar cada vez mais não só com Lucas, mas com Luciano, Calleri, Ferreirinha...

O técnico Luis Zubeldía repetiu o discurso da pré-temporada e não garantiu a utilização do quarteto sempre. O argentino falou em realizar um rodízio no elenco por causa do calendário.

Planificando os formatos táticos que podemos utilizar, pensávamos como combinar diferentes jogadores e recursos que temos para que a equipe resolva determinadas situações. Oscar e Alisson são jogadores com passes importantes para os atacantes, seja Calleri, Luciano, Lucas, Ferreirinha... São situações que vamos manejando para ter essa combinação Luis Zubeldía

