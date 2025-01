São Paulo acaba com incômodo jejum de vitórias sob o comando de Zubeldía

O São Paulo acabou com um incômodo jejum de vitórias nesta quinta-feira ao bater o Guarani por 1 a 0, no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O Tricolor não triunfava havia oito jogos - o último resultado positivo aconteceu em novembro do ano passado, contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão.

Desde a vitória sobre o Furacão, o São Paulo somou cinco empates e três derrotas, aproveitamento bem aquém das expectativas. É verdade que em parte deste recorte o elenco tricolor já havia assegurado seu objetivo final, que era a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, restando pouca motivação aos atletas depois disso.

Ainda assim, com o reforço de Oscar, o torcedor do São Paulo ficou na expectativa de a equipe iniciar a pré-temporada com resultados positivos. O que foi visto, porém, foram os empates com os fortes times de Cruzeiro e Flamengo, ambos os jogos nos EUA, pela FC Series.

Na estreia oficial na temporada, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, ainda com um time completamente alternativo, que contava com nove atletas que retornaram dos EUA antecipadamente e garotos do sub-20, o Tricolor novamente empatou, desta vez sem gols.

Fato é que na primeira partida oficial com força máxima, o São Paulo presenteou os torcedores com um resultado positivo e, mais importante que isso, uma atuação convincente. A vitória, aliás, veio em boa hora, já que o próximo compromisso é o clássico contra o Corinthians, domingo, novamente no Morumbis.

A tendência é que o técnico Luis Zubeldía repita a escalação usada contra o Guarani no Majestoso, até para que a equipe do São Paulo possa começar a adquirir mais entrosamento e ter uma sequência de jogos, o que não foi possível com a curta pré-temporada nos EUA.