São Bernardo perde e Corinthians é o único time com 100% de aproveitamento no Paulistão

A boa fase do Corinthians neste início de Campeonato Paulista se reflete também nos números. Com a derrota do São Bernardo para o Mirassol nesta quinta-feira, o Timão se tornou o único clube da competição com 100% de aproveitamento: são três jogos e três vitórias. Até então, o São Bernardo havia duas vitórias em duas partidas.

Com nove pontos, o Corinthians é o líder isolado da competição e do Grupo A, que ainda conta com Mirassol, Inter de Limeira e Botafogo-SP. O time com a segunda melhor campanha do Paulistão é o arquirrival do Timão, o Palmeiras, que possui sete pontos em três duelos até aqui.

Por sua vez, o Corinthians vive uma excelente fase desde a reta final do Campeonato Brasileiro de 2024. Com o triunfo por 2 a 1 sobre o Água Santa nesta quarta-feira, o Timão alcançou a décima vitória seguida somando todas as competições. Neste período, o clube do Parque São Jorge os seguintes adversários: Palmeiras, Vitória, Cruzeiro, Vasco, Criciúma, Bahia e Grêmio (Campeonato Brasileiro), além de RB Bragantino, Velo Clube e Água Santa (Paulistão).

Para manter os 100% de aproveitamento no estadual e chegar em sua 11ª vitória seguida, o Corinthians terá um teste de fogo pela frente. Neste domingo, o Timão jogará o Majestoso contra o São Paulo, no Morumbis. O jogo está marcado para começar às 18h30 (de Brasília).