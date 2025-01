Santos inscreve dois jogadores da Copa São Paulo de Juniores no Campeonato Paulista

O Santos atualizou a lista de jogadores que estão inscritos no Campeonato Paulista e incluiu dois atletas que disputaram a Copa São Paulo de Juniores nesta relação. Assim, o técnico Pedro Caixinha também vai ter à disposição, a partir de agora, o volante Gustavo Henrique, de 19 anos, e o atacante Mateus Xavier, de 17.

A dupla aparece na Lista B do clube. Um deles, o atacante Mateus Xavier, até já estreou no time profissional no ano passado. A oportunidade foi dada pelo então treinador Fábio Carille. Os dois recém-inscritos defenderam o Santos na Copinha deste ano.

Mateus, que atua aberto pelos lados do campo, entrou em campo no decorrer da partida contra a Chapecoense pela Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que o time paulista bateu o rival por 1 a 0, na Vila Belmiro, com um gol do atacante Willian Bigode.

Gustavo Henrique ainda não fez a sua estreia no time profissional do Santos. O jogador, no entanto, chega para o elenco principal mostrando versatilidade. Além de meio-campo de marcação, ele também pode ser opção para a lateral-direita.

De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Futebol, a Lista B não tem um limite de inscritos para o torneio estadual. No entanto, os jogadores relacionados devem ser todos da categoria de base. No momento, o Santos conta com 11 nomes.

Em busca da reabilitação no Campeonato Paulista após a derrota do meio de semana para o Palmeiras, o Santos volta a campo neste sábado para enfrentar o Velo Clube fora de casa. Com quatro pontos, a equipe da Vila Belmiro ocupa a segunda colocação no Grupo B do Estadual. O Guarani, que tem a mesma pontuação, aparece em primeiro na chave pelos critérios de desempate.