Santos conta com a ajuda de ídolos para anunciar Tiquinho; assista

O Santos anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação de Tiquinho Soares, ex-Botafogo.

Novo camisa 9

Tiquinho Soares assinou contrato até dezembro de 2027. Ele chega para ser o centroavante titular do Santos e já deve ficar à disposição contra o Velo Clube neste sábado (25), no Estádio Benitão, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O atleta está na Baixada Santista desde o dia 12 e aguardava ansioso pelo anúncio.

O atraso ocorreu pelo fato de Tiquinho estar envolvido na venda do zagueiro Jair ao Botafogo. O clube carioca só liberou a documentação do jogador de 34 anos agora.

O anúncio do Santos contou com os ídolos Edu e Serginho Chulapa. Ambos tomam uma cerveja em frente à Vila Belmiro e, quando Edu diz que vai embora, Serginho pede para ele ficar mais um "tiquinho" e eles fazem a tradicional comemoração, que foi replicada por diversos funcionários do clube na produção do vídeo.

O meu atacante chegou! 9️⃣💪🏽 pic.twitter.com/bVYNPn60iJ -- Santos FC (@SantosFC) January 24, 2025

