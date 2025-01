Rodada NBA: Gui Santos mais uma vez bate próprio recorde e Warriors vence

O Golden State Warriors venceu o Chicago Bulls por 131 a 106 e Gui Santos, mais uma vez, bateu seu próprio recorde de pontos na NBA. Ele superou a própria marca menos de 24 horas depois da primeira vez.

Em 26 minutos de quadra, Gui Santos marcou 19 pontos, sete rebotes e uma assistência. Além disso, também superou seu recorde pessoal de cestas de três pontos, foram cinco convertidas.

Com a vitória sobre os Bulls, o Golden State Warriors fica com uma campanha de 22 vitórias e 22 derrotas (11º no Oeste). Eles enfrentarão o Los Angeles Lakers neste sábado, às 22:30 (de Brasília). O Chicago Bulls (10º no Leste) também volta à quadra no sábado, contra o Philadelphia 76ers às 22h.

For the second straight night

a CAREER HIGH in scoring

from Gui Santos pic.twitter.com/VRRozvIj7O ? Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2025

Jokic faz história e Nuggets vencem os Kings

Nikola Jokic atingiu a marca de 35 pontos, 20 rebotes e 15 assistências de Wilt Chamberlain, estabelecida em 1968. O sérvio somou 35 pontos, 22 rebotes e 17 assistências. Os Nuggets venceram o Sacramento Kings por 132 a 123.

No jogo, Nikola Jokic também fez uma cesta incomum. Com o relógio prestes a estourar, o pivô arremessou a bola cruzando a quadra inteira e acertou. Os Nuggets estão em uma sequência de quatro vitórias seguidas, marcando mais de 130 pontos em três delas.

O Denver, quarto no Oeste, enfrentará o Minnesota Timberwolves neste sábado, às 17h. Os Kings (9º) irão à Nova York para jogar contra os Knicks às 21h30.

Veja outros resultados da NBA nesta quinta-feira:

Indiana Pacers 110 x 140 San Antonio Spurs



Orlando Magic 79 x 101 Portland Trail Blazers



Atlanta Hawks 119 x 122 Toronto Raptors



Oklahoma City Thunder 115 x 121 Dallas Mavericks



Milwaukee Bucks 124 x 96 Miami Heat



Los Angeles Lakers 117 x 96 Boston Celtics



Los Angeles Clippers 110 x 93 Washington Wizards.