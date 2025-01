Reforço para 2025, Luisão deve estrear pelo Santos contra o Velo Clube? Vote!

Primeiro reforço anunciado pelo Santos em 2025, o zagueiro Luisão ainda vive a expectativa de estrear com a camisa do Peixe. Dentre todos os contratados do clube paulista para a temporada, o defensor de 21 anos é o único que ainda não entrou em campo.

Além do jovem, o Santos anunciou, até o momento, as contratações do lateral Leo Godoy, do zagueiro Zé Ivaldo e do meia Thaciano. Os três atletas disputaram os três jogos oficiais da equipe no ano, sendo, inclusive, titulares no empate com a Ponte Preta e na derrota para o Palmeiras. Luisão, por sua vez, não saiu do banco de reservas.

O jogador de 21 anos chegou a um acerto com o time praiano ainda no final do ano passado. O atleta demorou para ser anunciado pelo Peixe, mas participou da reapresentação e de alguns treinos antes mesmo da oficialização.

Luisão foi um dos destaques da campanha do Novorizontino na Série B do Campeonato Brasileiro em 2024. O defensor disputou 49 partidas pelo Tigre no ano, das quais foi titular em 45. Além disso, marcou três gols.

Luisão foi contratado para reforçar o setor defensivo do Peixe, que está próximo de perder Jair para o Botafogo. Além do jovem, o Santos conta com João Basso, Gil, Luan Peres e Zé Ivaldo na zaga.

O zagueiro segue em busca da estreia com a camisa do Alvinegro, que volta a campo neste sábado, quando visita o Velo Clube, pela quarta rodada do Paulistão. A bola rola no gramado do Benitão, em Rio Claro (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).