Red Bull Bragantino anuncia renovação com o lateral Juninho Capixaba até 2027

O Red Bull Bragantino anunciou nesta sexta-feira a extensão do vínculo com o lateral Juninho Capixaba até dezembro de 2027. No Massa Bruta desde 2023, o jogador de 27 anos tem sido um dos destaques da equipe de Bragança Paulista nos últimos anos.

Renovado até 2027! ?? Destaque do Braga nos últimos anos, Juninho Capixaba renovou seu contrato por mais três temporadas! ?#RedBullBragantino pic.twitter.com/ORwoNly472 ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) January 24, 2025

Na última temporada, Capixaba esteve presente em 46 partidas do Bragantino na temporada, marcando cinco vezes e dado duas assistências. Porém, o começo de 2025 não foi dos melhores, já que o lateral falhou nos dois gols sofridos para o Corinthians na estreia do Paulistão.

Ao todo, Juninho Capixaba disputou 105 partidas pelo Bragantino, tendo marcado oito gols marcados, além de ter distribuído sete assistências no período. Com 27 anos, o lateral de 27 anos foi revelado pelo Bahia, além de já ter vestido a camisa de grandes clubes do Brasil como Corinthians, Grêmio e Fortaleza.

No Brasileirão de 2024, o Red Bull Bragantino se salvou do rebaixamento apenas na última rodada. O Massa Bruta terminou a competição com 44 pontos em 38 jogos. O próximo jogo da equipe no Paulistão é neste sábado, quando visitará o Água Santa a partir das 16h (de Brasília).