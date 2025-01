Raoni Barcelos se emociona ao dedicar vitória ao pai após show no UFC

Raoni Barcelos foi um dos grandes destaques do UFC 311. No último sábado (18), na Califórnia (EUA), o brasileiro brilhou ao dominar Payton Talbott, promessa do peso-galo (61 kg), e tirou a invencibilidade do mesmo no MMA. Como não poderia ser diferente, o atleta comemorou a vitória, uma das maiores de sua carreira, e a dedicou ao seu pai.

Na coletiva de imprensa pós-evento, Raoni não conseguiu conter a emoção. Veterano do MMA, o brasileiro fez questão de destacar o apoio que recebeu do pai, o mestre Laerte Barcelos, ao longo de sua carreira e, principalmente, para a luta contra Talbott.

Imediatamente, Raoni chorou ao fazer tal homenagem. E a emoção do brasileiro se explica. Antes de encarar o americano, o veterano foi desacreditado por parte da comunidade do MMA e classificado pelas casas de apostas como grande azarão. No entanto, Barcelos provou seu valor no octógono e apontou seu pai como um dos pilares de sua imponente vitória, que chocou o mundo.

"Primeiro, tenho meu pai aqui, que é a minha maior inspiração. Ele me colocou nesse caminho da luta e hoje sigo os passos dele. Tenho meu filho, agora pequeno, que tenho certeza que vai seguir os passos do pai e do avô. Todo o meu respeito para esse cara. Tudo que consigo fazer, vitórias, coisas boas, agradeço muito a ele. Ele que me deu o caminho e vai estar comigo junto nas vitórias, nas derrotas, até a gente chegar no título. Pai, eu te amo. Essa vitória você sabe que é para você. Você deixou e deixa um legado para a gente, é isso, te amo", declarou o lutador.

Registro de Raoni no MMA

Raoni Barcelos, de 37 anos, é um veterano do MMA. O brasileiro iniciou sua trajetória no esporte em 2012 e estreou no UFC em 2018. Em sua carreira, o atleta disputou 24 lutas, venceu 19 e perdeu cinco vezes. Seus resultados mais expressivos na modalidade foram diante de Chris Gutiérrez, Cristian Quiñonez, Payton Talbott e Said Nurmagomedov.