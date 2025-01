Quem é o volante que o Palmeiras contratou e o Bragantino vendeu incomodado

Quem é o volante Emiliano Martínez, novo reforço do Palmeiras? O colunista André Hernan explicou no De Primeira.

Nessa dificuldade de contratar o Gregore, do Botafogo, o Palmeiras foi no Emiliano Martínez, que é um jogador jovem, de 25 anos, com poderio de revenda muito grande por ser um jogador talentoso e de seleção uruguaia, e que o Abel Ferreira aprovou. É uma aposta.

É muito bom jogador. Não é um craque, mas ele joga de primeiro volante e de segundo volante. Ele chega para suprir a ausência do Gabriel Menino, que foi embora para o Atlético-MG.

André Hernan

O colunista detalhou que Martínez teve passagem discreta no Red Bull Bragantino, de onde saiu a contragosto do próprio clube.

O Emiliano Martínez era chamado de M. Martínez no Bragantino. O que aconteceu no Bragantino foi o seguinte: ele foi contratado por 2,2 milhões de dólares. Mas, na época, o Maurício Barbieri não queria muito ele.

O Thiago Escuro era o diretor esportivo do Bragantino, o Bragantino não queria vender, mas ele não estava sendo usado pelo Barbieri. Ele foi vendido por 5 milhões de euros.

André Hernan

O volante, que estava no Midtjylland da Dinamarca desde 2022, custou cerca de R$ 40 milhões ao Palmeiras.

Ele deve estar vindo por 6 ou 7 milhões de euros.

André Hernan

Emiliano Martínez é constantemente convocado à seleção uruguaia e esteve no grupo que disputou a Copa América 2024.

Fato ou fake: Torino ofereceu mesmo 5 milhões de euros por Thalys?

É fato ou fake que o Palmeiras recebeu uma oferta de cinco milhões de euros do Torino, da Itália, pelo jovem atacante Thalys? O colunista Paulo Vinícius Coelho respondeu.

De acordo com PVC, o Verdão não recebeu proposta do Torino por Thalys, mas do Qatar. Nem o Palmeiras e nem o jogador têm interesse.

Do Torino é fake. Falaram de cinco milhões de euros, R$ 30 milhões — o Torino não fez essa proposta.

Falei com duas pessoas do Palmeiras, as duas disseram que não têm conhecimento dessa proposta. Uma delas me disse: do Torino não veio, mas veio do Qatar.

O Palmeiras achou pouco, e o Thalys não se encantou. O Thalys vai ficar.

Paulo Vinícius Coelho

São Paulo tem interesse no lateral Cédric Soares? Hernan explica

O São Paulo não abriu negociação com o lateral português Cédric Soares, informou o colunista André Hernan.

O colunista explicou que o jogador de 33 anos se recupera fisicamente no Núcleo de Reabilitação Esportiva (Reffis) do Tricolor e teve seu nome oferecido à diretoria são-paulina.

O Cédric Soares é um jogador experiente e está há mais de um ano parado. Ele foi ao Reffis para recuperar a condição física, usou o CT, usou os campos, usou o Reffis, e aí tem um grupo de intermediários que está trabalhando o nome dele.

Não me disseram que tem negociação aberta. É um jogador que chegou para fazer uma avaliação, fez essa parceria de usar o Reffis e foi convidado para ir lá no Morumbi assistir ao jogo, mas não está aberta uma negociação.

André Hernan

Bahia passa de R$ 200 milhões investidos em reforços

O Bahia montou o time mais caro da história do futebol nordestino para disputar a temporada 2025, mostrou Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

O investimento é de mais de R$ 200 milhões dentro de campo. É um pouco cedo ainda para avaliar, mas é um time que tem muito potencial e que conseguiu inclusive segurar jogadores que eram pleiteados pelo mercado.

É o time mais caro da história do futebol do Nordeste.

Paulo Vinícius Coelho

Desde a temporada passada, o Bahia já investiu mais de R$ 200 milhões na contratação de jogadores. Vale lembrar que a SAF do Esquadrão de Aço pertence ao Grupo City.

O Bahia gastou R$ 207 milhões para montar o time que vai jogar a Libertadores. O Luciano Rodríguez é o jogador mais caro da história do futebol do Nordeste. Depois vem o Mingo — R$ 27 milhões por um zagueiro.

São os cinco jogadores mais caros da história do futebol do Nordeste, é muito pesado isso. É um investimento muito pesado.

Paulo Vinícius Coelho

