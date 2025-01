Prochazka explica diferença entre encaradas com Poatan e Hill: "Energia diferente"

Jiri Prochazka está se tornando um especialista em protagonizar encaradas memoráveis antes de suas lutas no octógono mais famoso do mundo. Depois de dois 'face offs' históricos com Alex Poatan, o místico lutador tcheco esteve envolvido em mais confronto de olhares que deu o que falar na comunidade do MMA, ao ficar frente a frente com Jamahal Hill, dentro do cage do UFC 311, no último sábado (18), em Los Angeles (EUA). Mas, apesar das semelhanças, há diferenças claras entre os momentos já citados, pelo menos é o que garante o ex-campeão dos meio-pesados (93 kg).

Em entrevista ao programa 'The Ariel Helwani Show', ao ser questionado sobre o assunto, Prochazka tentou não menosprezar Hill, mas, no final, deixou nas entrelinhas que o americano não passa a mesma credibilidade de Poatan na hora de intimidar seus rivais. Isso porque, de acordo com Jiri, é possível perceber quem realmente está ali para 'matar ou morrer', que seria o caso do brasileiro, e quem vai desmoronar psicologicamente diante de um cenário desfavorável, como parece que o tcheco classifica Jamahal.

"Foi uma energia completamente diferente. Não quer ser rude com ninguém, mas você consegue entender quando alguém está falando sério que ele vai fazer algo e realmente está falando sério. Assim, você consegue sentir a atitude certa vindo desse cara. No outro caso, você consegue sentir que é alguém que vai para algum momento muito sério, mas depois de alguns momentos difíceis, eles simplesmente param, eles vão mudar", explicou Jiri Prochazka.

Histórico corrobora opinião de Prochazka

Mais do que a mera percepção do lutador tcheco, o seu histórico dentro do cage contra os dois rivais parece corroborar sua opinião. Nos combates disputados contra Alex Poatan, Jiri saiu do octógono derrotado nos dois, ambos por nocaute. Por outro lado, quando esteve diante de Jamahal Hill, no UFC 311, no último sábado, Prochazka levou a melhor sobre o americano, via nocaute técnico.