Portuguesa espera superar desfalques para buscar primeira vitória em Mirassol

Depois do empate heroico com a Ponte Preta, quando a Portuguesa atuou todo o segundo tempo com dois jogadores a menos, o técnico Cauan de Almeida já se concentra no compromisso contra o Mirassol, domingo, no interior, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O desafio agora é remontar o time para superar as baixas.

O zagueiro Alex Nascimento foi expulso aos 29 minutos por dar uma cotovelada num adversário e o atacante Maceió levou o cartão vermelho ao fim do primeiro tempo por fazer um gesto obsceno.

Além disso, o zagueiro Robson e o volante Matheus Nunes se recuperam de lesões sofridas ainda na pré-temporada, e ainda seguem trabalhando no departamento médico. "Vamos ver com calma como montar o time, mas estou tranquilo porque tenho boas opções", amenizou o técnico.

Com dois pontos em três rodadas, a Portuguesa ainda não venceu no Paulistão. Além da estreia com derrota para o Palmeiras fora de casa, por 2 a 0, vem de empates com o Novorizontino, como mandante, por 2 a 2, e com a Ponte Preta, sem gols, fora de casa.

"É importante a gente vencer, porque isso dará confiança ao grupo. Mas queremos mesmo é dar uma identidade a este grupo, implantar uma filosofia de jogo no clube", tem repetido o técnico sobre seus planos na Lusa.