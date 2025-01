Pepe projeta jogo do Porto com Palmeiras e brinca: 'Abel, como atleta, não tinha muita técnica'

O Palmeiras irá estrear no Mundial de Clubes da Fifa no dia 15 de junho, contra o Porto, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O Grupo A da competição ainda conta com Al Ahly, do Egito, e Inter Miami, dos Estados Unidos. Uma das lendas do Porto, o ex-zagueiro Pepe, brasileiro naturalizado português, projetou uma chave muito disputada.

Pepe, que na carreira também se destacou pelo Real Madrid, teve duas passagens pelo Porto, de 2004 a 2007 e de 2019 a 2024. O ex-defensor anunciou a aposentadoria do futebol em agosto do ano passado, aos 41 anos, justamente no time luso. Pepe fez uma análise do Grupo A do Mundial e disse o que pode ser decisivo para determinar os times classificados.

"É um grupo muito equilibrado. São clubes de continentes completamente diferentes, mas que, com certeza, vai ser, na minha opinião, um grupo muito equilibrado. O que chegar mais fresco a essa competição tem a possibilidade de poder ficar em primeiro neste grupo", disse Pepe, em entrevista à Fifa.

O ex-jogador comentou especificamente sobre a estreia da equipe portuguesa no Mundial de Clubes, contra o Palmeiras. "É sempre importante a gente defrontar pessoas e ex-companheiros, e agora o Abel (Ferreira), como treinador. Certeza que vai ser um orgulho tremendo, tanto para o Porto como para o Abel também, de disputar um jogo contra uma equipe portuguesa", continuou.

Pepe ainda fez uma brincadeira com o Abel, citando os tempos do treinador do Palmeiras como jogador. Na carreira como atleta, Abel vestiu as camisas de Penafiel, Vitória de Guimarães, Braga e Sporting. Pepe também elogiou o trabalho do comandante do time alviverde.

"Quanto ao Abel jogador, lembro-me dele, um lateral-direito. Não era muito... Não tinha muita técnica (risos). Era um jogador de muito trabalho, de ocupar bem o espaço, lia muito bem o jogo e, por isso, as suas equipes têm essa sua identidade também, do que eu acho que ele foi como jogador", complementou Pepe.