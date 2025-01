Palmeiras anuncia a contratação do meio-campista uruguaio Emiliano Martínez: 'Clube gigantesco'

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a contratação do volante uruguaio Emiliano Martínez, de 25 anos. O jogador, que passou as últimas três temporadas no Midtjylland, da Dinamarca, acertou o vínculo com o time paulista até o fim de 2029.

Destaque do time dinamarquês na conquista do título da Liga Nacional da temporada 2023/2024, Martínez também tem no currículo diversas convocações para a seleção do Uruguai, além de ter disputado a Copa América do ano passado.

Terceiro reforço do clube para 2025, antes a diretoria trouxe Facundo Torres e Paulinho, o volante disse estar satisfeito com o desfecho da negociação. "Estou muito feliz de estar aqui, de chegar a um acordo para jogar neste clube gigantesco. Joguei um ano no futebol brasileiro e, obviamente, já sabia da grandeza do Palmeiras e a responsabilidade que seria defender essa camisa", afirmou o atleta que já defendeu no Brasil o Red Bull Bragantino..

O uruguaio espera agora cumprir a expectativa para fazer uma grande temporada e gostou do que viu no clube. "Gostei muito da estrutura, a mistura das áreas. Tudo muito bonito e muito legal para fazer um bom trabalho no dia a dia", completou.

Formado nas categorias de base do Nacional, do Uruguai, Martínez foi campeão da Libertadores Sub-20 em 2018, pelo clube de Montevidéu, e estreou pela equipe principal no ano seguinte. Ao longo de três temporadas, o volante teve participação nos títulos do Campeonato Uruguaio em 2019 e 2020 e também da Supercopa Uruguaia em 2021.

No elenco, ele vai contar com dois companheiros de mesma nacionalidade: o lateral-esquerdo Piquerez e o atacante recém-chegado Facundo Torres. "Eu conheço os dois pelas vezes que estivemos juntos na seleção. Falei com eles quando soube que viria para cá, comentei que seríamos companheiros e foi uma conversa muito legal. É sempre bom ter um companheiro do mesmo país, estou muito feliz por isso também", afirmou.