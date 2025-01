Negreiros e Lalá entram para grupo de Ídolos Eternos do Santos

O Santos anunciou que o ex-meia Negreiros e o ex-goleiro Lalá entraram para o grupo dos Ídolos Eternos do clube. Os antigos jogadores assinaram seus contratos nesta quinta-feira, na presença do vice-presidente Fernando Bonavides.

Os ídolos santistas se juntam a Pepe, Mengálvio, Lima, Edu, Clodoaldo, Manoel Maria, Abel e Serginho Chulapa. Os ex-jogadores participam de ações e jogos na Vila Belmiro desde 2014, quando o seleto grupo foi criado.

"Já havíamos algum tempo conversando sobre essa necessidade de retribuir tudo que fizeram pelo Santos. Representaram o clube em tempos gloriosos, e agora fazem parte do nosso grupo especial dos ídolos, valorizando ainda mais nossa história", disse Fernando Bonavides.

Lalá e Negreiros defenderam o time praiano na década de 60, principal era da história do clube. O ex-goleiro participou de grandes excursões do Peixe pelo mundo, entre 1959 e 1961, e conquistou inúmeros torneios internacionais. Já o ex-meia, que se formou na base alvinegra, fez parte da equipe campeã do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, da Recopa Mundial e da Recopa Sul-Americana, em 1968. Ambos comemoraram a chegada ao grupo de ídolos.

"Agradeço muito ao Santos por esse reconhecimento. É uma honra fazer parte desse time. Defendi o clube com muita garra dentro de campo, e agora vou contribuir aqui fora, espalhando cada vez mais a grande história do Peixe", afirmou Lalá.

"Jogar no Santos já foi uma glória. Assinei muitos contratos, mas esse de hoje foi um dos melhores. Poder ficar perto dos meus amigos que fiz no Clube ao longo dos anos é um grande privilégio. Jogamos muito por muito tempo e nos tornamos uma família. Gratidão demais a esse clube gigante", celebrou Negreiros.