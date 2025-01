Mudança! Gabriel Marretinha encara nocauteador no UFC Vegas 102

Gabriel Bonfim pode ter que fazer alterações no camp para sua próxima luta no Ultimate. Originalmente, o brasileiro enfrentaria o wrestler Rinat Fakhretdinov no dia 15 de fevereiro, no UFC Vegas 102, mas uma lesão tirou o russo do combate. Agora, 'Marretinha' terá pela frente o perigoso Khaos Williams, especialista em trocação, nos meio-médios (77 kg). A informação foi confirmada pela reportagem da Ag. Fight com fontes próximas à organização.

Em sua última aparição no octógono do UFC, o brasileiro conseguiu se recuperar após perder a invencibilidade na carreira. 'Marretinha' superou Ange Loosa por decisão unânime, em julho, naquela que foi sua única vitória sem ser pela via rápida. Por outro lado, o americano , conhecido no MMA por seu poder de nocaute, vem de dois triunfos seguidos.

Registro de 'Marretinha' no MMA

Gabriel Bonfim, de 27 anos, é uma promessa do MMA que integra os meio-médios do UFC. O brasileiro iniciou sua carreira no esporte em 2014 e estreou na organização em 2023. Na modalidade, 'Marretinha' construiu um cartel composto por 16 vitórias, sendo 15 pela via rápida, (12 por finalização e três por nocaute), e uma derrota.