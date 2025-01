Mentor da revolução do esporte olímpico brasileiro volta ao COB

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou o retorno de Jorge Bichara, que será consultor de esportes. Ele trabalhou na entidade por 17 anos e foi um dos responsáveis pelas campanhas do Brasil no Pan-Americanos de Lima e Jogos Olímpicos de Tóquio, quando houve recorde de medalhas.

Queremos que o Brasil se desenvolva na direção de se tornar uma nação esportiva para ampliar seu potencial de alto rendimento e não temos dúvidas de que Bichara é o nome certo para a função Marco La Porta, presidente do COB

O que aconteceu

Bichara foi deligado do COB em 2022. A saída foi resultado de uma queda de braço com Christian Trajano, que ocupava a gerência de Educação e Controle de Doping. Trajano é amigo de Sandro Teixeira, filho de Paulo Wanderley, presidente do COB na ocasião, como publicado pelo UOL à época.

A saída de Bichara causou surpresa em diversas áreas do movimento olímpico. Ele recebeu apoio de nomes como Bernardinho, Rebecca Andrade, Artur Zanetti e Thiago Braz.

Sempre desejamos ter o Bichara como parte de nossa equipe, já que ele traz consigo todo planejamento, organização e conhecimento que entregou ao Time Brasil em sua primeira passagem. Agradeço ao presidente da CBV, Radamés Lattari, pela parceria que demonstra o quanto ele é uma pessoa comprometida sempre com o melhor do esporte brasileiro Marco La Porta

Formado em Educação Física com MBA em Administração Esportiva, Bichara passou a integrar o COB em 2005. Ele assumiu como Diretor de Esportes em 2016, após a saída de Marcus Vinicius Freire. Antes disso, porém, passou por outras funções.

Junto aos excelentes profissionais que o COB tem, espero contribuir para estruturar o esporte olímpico brasileiro em parceria com as Confederações, para formar as novas gerações de atletas que representarão o Brasil da melhor forma possível nas diversas competições que fazem parte de um ciclo olímpico Bichara, ao site do COB

Jorge Bichara é diretor técnico da Confederação Brasileira de Vôlei, e vai acumular o cargo até o fim da temporada de clubes e seleções. Durante esse período, a diretoria de Esportes do COB será ocupada interinamente pelo Diretor Geral Emanuel Rego, conforme prevê o estatuto.