Marcos Rocha projeta embate contra o Novorizontino e avalia vitória do Palmeiras sobre o Santos

Após vencer o primeiro clássico no ano, o Palmeiras volta a campo neste sábado contra o Novorizontino, na Arena Barueri. O lateral direito Marcos Rocha projetou o embate contra a equipe interiorana.

"Esperamos o apoio do nosso torcedor, mais uma vez. Uma estrutura nova, voltamos para o campo sintético, onde temos o costume de jogar dentro da nossa casa. Tenho certeza de que vai ser mais um grande jogo, um jogo difícil, uma equipe que foi muito bem ano passado na Série B. Vamos encontrar dificuldades, então é importante ter paciência, tranquilidade, acelerar as ações e ter o apoio do nosso torcedor. Entender que não vai ser fácil e que o apoio deles será importante para conseguirmos mais um resultado positivo", disse o camisa 2.

O Verdão venceu o Santos na última quarta-feira por 2 a 1 e conquistou sua primeira vitória em clássicos na temporada. O lateral analisou a partida e celebrou a vitória, conquistada após virada no segundo tempo.

"Clássico é sempre importante vencer. Ainda mais jogando fora de casa, contra uma equipe tradicional como o Santos, um resultado que tivemos de correr atrás. Avaliando no geral, a nossa equipe estava muito bem desde o primeiro tempo, faltando só criar um pouco mais de oportunidade, definir as situações de perigo. E no segundo tempo, pela experiência, pela maneira de jogar, eu consegui entender o jogo, dar um pouco mais de liberdade para o Estêvão receber a bola e ir pra cima", pontuou.

Marcos Rocha ainda destacou a importância da rotatividade do elenco neste início de temporada. O técnico Abel Ferreira promoveu escalações diferentes nos primeiros compromissos do Palmeiras.

"Na terceira rodada da competição, ainda estamos em fase de preparação, não está todo mundo 100% fisicamente, mentalmente, tecnicamente. Mas, com essa ideia do Abel de dividir duas equipes, estamos conseguindo dar um ritmo de jogo pra todo mundo e quem entrar dar conta do resultado e se colocar à disposição do treinador", afirmou.

O duelo contra o Novorizontino, válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para às 20h30 (de Brasília).