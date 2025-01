Lesão de Gustavo Henrique acirra concorrência na zaga do Corinthians; veja cenário

O zagueiro Gustavo Henrique lesionou o músculo adutor da perna direita durante os treinos de pré-temporada e deve desfalcar o Corinthians pelos próximos compromissos do Campeonato Paulista. A contusão do beque acirrou ainda mais a disputa por uma vaga na zaga do Timão.

Titular absoluto, André Ramalho deve seguir normalmente na equipe. Para atuar ao lado do experiente defensor, o técnico Ramón Díaz tem Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca como opções.

O primeiro é o favorito a herdar a posição de GH, já que atuou como titular contra o Velo Clube, quando a comissão técnica levou a campo os principais jogadores.

Após um 2024 de altos e baixos, o Timão adquiriu Cacá em definitivo, topando pagar US$ 4 milhões ao Tokushima Vortis por 90% dos direitos econômicos do defensor.

Félix Torres, por sua vez, foi um dos jogadores que mais atuaram na temporada passada, apesar das atuações inconstantes. O equatoriano lesionou a coxa na reta final de 2024 e fez sua estreia em 2025 na vitória contra o Água Santa.

O que joga a favor do equatoriano é sua velocidade. Félix é considerado o zagueiro mais rápido do elenco, podendo fazer coberturas longas pelo campo.

A outra opção é João Pedro Tchoca, jovem revelado na base que defendeu o Ceará por empréstimo na temporada passada e retornou ao Timão para 2025.

Tchoca foi titular nas vitórias contra o Red Bull Bragantino e Água Santa, neste começo de Paulista. O defensor foi um dos melhores jogadores da equipe na última quarta-feira, tendo recebido elogios públicos de Ramón.

Opções da base

Os jovens Renato e Guilherme Gama são opções caseiras que correm por fora. O primeiro atuou pelo sub-20 na temporada passada e subiu para integrar o profissional. O garoto ainda não fez sua estreia no time de cima, apesar de ter sido relacionado em algumas oportunidades, como contra o Red Bull Bragantino, na estreia do Estadual.

Já Guilherme Gama, reserva do sub-17 em 2024, chamou atenção de Ramón Díaz nos treinos e foi a grande novidade no banco de reservas para a partida contra o Água Santa, na última quarta-feira.