Lateral ex-Arsenal faz recuperação no São Paulo; clube monitora situação

O lateral-direito Cédric Soares, ex-Arsenal (ING), está recuperando a forma física utilizando a estrutura dos Reffis (Núcleo de Recuperação Esportiva, Fisioterápica e Fisiológica) do São Paulo. O clube ainda não abriu conversas, mas monitora a situação.

O que aconteceu

As conversas para utilização da estrutura do Tricolor se iniciaram durante a viagem do presidente Julio Casares a Londres (ING). O mandatário falou com o estafe do jogador e disponibilizou a estrutura dos Reffis para o jogador.

O São Paulo monitora a situação e ainda não abriu conversas para contratar o português. O clube espera para ver a evolução do jogador antes de formalizar uma oferta.

Cédric não tem lesão, mas utiliza os Reffis para recuperar a forma física. O português não entra em campo desde o dia 4 de março do ano passado, quando enfrentou o Sheffield United.

O Tricolor não esconde que busca um lateral-direito no mercado. A equipe tem à disposição Igor Vinícius e Moreira para o setor.

Cédric tem 33 anos e está sem clube. Ele tem passagem por Arsenal, Southampton (ING), Inter de Milão e Sporting (POR).

