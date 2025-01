Guardiola confirma Vitor Reis e outros reforços para partida com o Chelsea

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, concedeu uma coletiva de imprensa às vésperas do jogo diante do Chelsea pela Premier League, neste sábado, e confirmou a presença dos novos jogadores da equipe para o confronto.

Nos últimos quatro dias, o time inglês anunciou três reforços para o restante da temporada: o brasileiro e ex-Palmeiras Vitor Reis, o uzbeque Khusanov e o atacante Marmoush. Ao ser perguntado sobre a possibilidade de os atletas serem relacionados para a partida, o treinador foi direto em sua resposta.

"Sim, não temos jogadores", afirmou o espanhol.

O time de Manchester vem sofrendo com muitas lesões ao longo desta temporada, o que vem prejudicando o desempenho da equipe e obrigando-os a serem mais ativos na janela de transferências de janeiro.

Na última partida contra o PSG, pela Champions League, o zagueiro Rúben Dias lesionou o músculo abdutor da perna e se juntou a Doku, Aké, Rodri e Oscar Bobb no departamento médico. A equipe também fechou a venda do lateral Kyle Walker para o Milan, e no momento tem apenas um lateral-direito no elenco, posição no qual o meia Matheus Nunes vem atuando.

"Eu não sei ainda, eles podem jogar, mas ainda não sei", disse Pep sobre a possibilidade de iniciarem o confronto como titulares.

Sobre o zagueiro brasileiro Vitor Reis, recém-chegado à equipe, contratado junto ao Palmeiras por 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232,5 milhões), Guardiola disse que o jogador já tem capacidade para ser titular da equipe.

"Se ele está aqui, é porque pode ser titular, vamos ver. Com a situação que vivemos no sistema defensivo, tenho certeza de que em breve ele será opção. Em algumas posições, nós estamos tentando arrumar soluções emergenciais em toda essa temporada", destacou.

O Manchester City enfrenta o Chelsea neste sábado, às 14:30, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada no Etihad Stadium, casa do City.