Flamengo: Juninho é relacionado e pode estrear contra o Volta Redonda

O atacante Juninho foi relacionado e pode fazer a estreia com a camisa do Flamengo neste sábado, contra o Volta Redonda, pelo Carioca.

O que aconteceu

Juninho foi anunciado no último dia 15 como reforço do Rubro-Negro. O jogador estava no Qarabag, do Azerbaijão.

Apesar de estar treinando com o grupo, Cebolinha ainda não retorna. O atacante segue em processo para voltar a atuar. Ele está afastado desde agosto, quando rompeu o tendão de Aquiles.

Luiz Araújo também não foi relacionado para enfrentar o Voltaço. Ele voltou de lesão no final do ano passado e já entrou em campo, mas ainda não está 100% e vai receber uma atenção especial

O goleiro Dyogo Alves, o zagueiro Pablo, o Lorran e o atacante Carlinhos são outras ausências. Da equipe "alternativa" que vinha atuando no Carioca, apenas Cleiton compõe a lista.